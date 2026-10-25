Çin'de Champi Tayfunu nedeniyle 60 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Champi Tayfunu nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'da dünden itibaren 60 binden fazla kişi tahliye edildi.

Şanghay ile birlikte ülkenin doğu kıyısındaki Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde de tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kuzeydoğu yönünde Japonya'ya doğru ilerleyen tayfunun yarın da Çin'in doğu suları ve kıyı bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.



TAYFUN , TAYVAN'DA CAN ALMIŞTI

Bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan en şiddetli fırtına olan Champi Tayfunu, dün Tayvan kıyılarında etkili olmuş, tayfun nedeniyle Ada'da 1 kişi hayatını kaybetmiş, 527 kişi yaralanmıştı.