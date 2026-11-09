Çin'de çok katlı binada can pazarı. 14 kişi hayatını kaybetti

14 kişinin can verdiği, dokuzu ağır 25 kişinin de yaralandığı faciada, ek yapının dördüncü katında çıktığı, alevlerin daha sonra bir otelin bulunduğu sekizinci ve dokuzuncu katlara kadar ilerlediği belirtildi.



Çok katlı binanın konut ve ticari olarak karma bir şekilde kullanıldığı, içinde kısa süreli kiralık daireler ve eğitim merkezi gibi daha küçük mekanlar olduğu belirtildi.

Alevler yaklaşık iki saat sonra söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.