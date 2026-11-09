Çin'de çok katlı binada can pazarı. 14 kişi hayatını kaybetti
09.11.2026 14:16
Yangın sırasında içeride mahsur kalanlar pencereleri açıp kurtarılmayı bekledi.
Çin’in Şanşi eyaletinin başkenti Taiyuan'da çok katlı bir binada çıkan yangında en az 14 kişi can verdi, 25 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin başkenti Taiyuan'da 40 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.
Kentin yoğun bölgesindeki bir ana yol üstünde bulunan çok katlı binanın, daha alçak olan ek kanadından yukarı doğru tırmanan alevleri durdurmak için itfaiye ekipleri vinçlerin üzerine çıkarak su sıktı.
Alevler yaklaşık iki saat sonra söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
14 kişinin can verdiği, dokuzu ağır 25 kişinin de yaralandığı faciada, ek yapının dördüncü katında çıktığı, alevlerin daha sonra bir otelin bulunduğu sekizinci ve dokuzuncu katlara kadar ilerlediği belirtildi.
Çok katlı binanın konut ve ticari olarak karma bir şekilde kullanıldığı, içinde kısa süreli kiralık daireler ve eğitim merkezi gibi daha küçük mekanlar olduğu belirtildi.
Alevler yaklaşık iki saat sonra söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.