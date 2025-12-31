Çin'de çok sayıda kentte yeni yıl kutlamalarına "güvenlik" kısıtlaması

Yetkililer, özellikle kalabalıkların kontrolsüz biçimde toplanmasını önlemeyi hedeflerken, asılsız kutlama ve havai fişek söylentileri yayan bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Salı ve çarşamba günleri peş peşe yayımlanan polis duyurularında, popüler simge yapılar ve turistik bölgelerde herhangi bir resmi yılbaşı etkinliği düzenlenmeyeceği vurgulandı. Uygulamanın, 2014 yılında Şanghay’da 36 kişinin hayatını kaybettiği yılbaşı izdihamının ardından izlenen temkinli güvenlik politikasının bir devamı olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA İPTAL VE KISITLAMA

Güneydeki Guangzhou kentinde polis, Kanton Kulesi, Pazhou, Taigucang ve Wanbo iş bölgesi dahil olmak üzere hiçbir noktada geri sayım ya da büyük ölçekli toplu etkinlik yapılmadığını duyurdu. Aynı şekilde Guangdong eyaletindeki Dongguan kentinde de ticaret bölgelerinde tüm kitlesel yılbaşı etkinlikleri iptal edildi.

Kuzeydeki Xian kentinde ise ünlü Çan ve Davul Kuleleri çevresinde geri sayım, ışık gösterisi, ticari tanıtım ya da benzeri hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği açıklandı. Benzer yasaklar Zhengzhou, Hefei ve Suzhou gibi farklı bölgelerdeki turistik alanlar için de geçerli oldu.

ANA YOLLAR VE KÖPRÜLER KAPATILDI

Yetkililer, etkinlik iptallerinin yanı sıra geçici trafik düzenlemeleri de uygulamaya koydu. Guangzhou’da yılbaşı gecesi saat 17.00 itibarıyla bazı ana yollar ve köprülerde kademeli kapanmalar başladı. Dongguan’da da yol kapatmaları ve yoğun saatlerde trafik kısıtlamaları devreye alındı. Polis ayrıca havai fişek, dilek feneri ve izinsiz drone taşınmasına karşı uyarılarda bulundu.

Güvenlik önlemleri kapsamında yanıltıcı paylaşımlar da hedef alındı. Xian ve Henan eyaletindeki Luoyang kentinde, internette hayali geri sayım ve havai fişek gösterileri duyurusu yapan kişilere kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ceza verildi.

BAZI KENTLERDE “RESMİ İZİNLİ” KUTLAMA

Çinli yetkililer, bu önlemlerin temel amacının can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguluyor. 2014’te Şanghay Bund bölgesinde yaşanan ölümcül izdiham sonrası ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik yaklaşım büyük ölçüde değişmiş, kitlesel etkinlikler sınırlandırılarak kalabalık kontrolü sıkılaştırılmıştı.

Öte yandan tüm kentlerde aynı uygulama geçerli değil. Wuhan kentinde, resmi izinle şehir genelinde yılbaşı kutlamaları düzenleniyor. Etkinliklerin merkezinde Jianghan Gümrük Binası’nda yapılacak geri sayım ve Sarı Turna Kulesi gibi simge yapılarda eş zamanlı ışık gösterileri yer alıyor.