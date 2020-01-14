Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'in Çinghay eyaletinde bir yol çöktü. Xining kentinde meydana gelen olayda yolun çökmesi sonucu bir otobüs de oluşan çukura girdi.

Otobüsün içindeki yolcuların yanı sıra etraftaki yayaların da çukura düştüğü belirtiliyor.

Yapılan kurtarma çalışmalarının ardından otobüs düştüğü çukurdan çıkartıldı.

Yetkililer olayda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 16 kişinin yaralandığı olayda 10 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇİN'DE SIK SIK YOLLAR ÇÖKÜYOR

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen Çin'de yol çökmeleri sık sık yaşanana bir durum.

2016'da yol çökmesi vakasında üç kişi hayatını kaybetmişti.

Yine benzer bir 2013'te beş kişi 10 metrelik çukurun içine düşerek yaşamını yitirmişti.

YOLUN 50 METRELİK BÖLÜMÜ BÖYLE ÇÖKTÜ