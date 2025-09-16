Çin'de çorba skandalı: Tuvaletini yapan iki gence binlerce dolar ceza

Çin’in Şanghay kentinde, ülkenin en büyük sıcak yemek zincirlerinden Haidilao’nun bir şubesinde yaşanan olay ülke gündemine damga vurdu.

Sarhoş halde restorandaki çorba tenceresine işeyen 17 yaşındaki iki genç, çekip paylaştıkları videonun ardından mahkeme tarafından suçlu bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, mahkeme gençlerin şirketin mülkiyet haklarını ve itibarını ihlal ettiğine hükmetti. Karara göre, gençlerin ebeveynleri 2,2 milyon yuan (yaklaşık 309 bin dolar) tazminat ödeyecek.

Çorbanın müşterilere servis edilmediği belirtilse de Haidilao, olayın ardından binlerce müşterisine ödeme teklifinde bulunmuştu. Şirket, 24 Şubat–8 Mart tarihleri arasında şubeyi ziyaret eden 4 binden fazla kişiye hem tam para iadesi hem de faturalarının 10 katı tutarında nakit tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca restoran ekipmanlarının tamamen yenilendiği ve kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldığı açıklandı.