Çin'de devlet sırlarını satan mühendise idam cezası verildi

Çin'de Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, soyadının "Liu" olduğu belirtilen, kamuya ait bir araştırma enstitüsünde çalışan asistan mühendis hakkındaki casusluk davasının ayrıntılarına yer verildi.

İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE DEVLET SIRLARINI ÇALDI



Açıklamada, Liu'nun çalıştığı enstitüdeki koşullarından memnun olmadığı, terfilerde göz ardı edildiğini düşündüğü için mutsuz olduğu, bu yüzden istifa ederek ayrıldığı, ayrılmadan önce devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgiyi yasa dışı olarak kopyaladığı belirtildi.

DEVLET SIRLARINI SATTI



Eski mühendisin, istifasının ardından bir menkul kıymetler yatırım şirketinde çalışmaya başladığı, burada giriştiği bazı riskli yatırımların başarısız olmasının ardından borç yükü altına girdiği ifade edildi.

Mali sıkıntı içindeki Liu'nun elindeki bilgileri satmak için bir yabancı istihbarat kuruluşu ile bağlantıya geçtiği, "devlet sırrı" niteliğindeki bilgileri para karşılığı sattığı, ardından yurt dışından birkaç ülkenin daha istihbarat kuruluşlarına aktardığı kaydedildi.

CASUSLUKTAN YARGILANDI VE İDAM CEZASI ALDI



Açıklamada, Liu'nun daha sonra yakalanarak casusluktan yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilerek, cezanın tarihi ve infaz edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.