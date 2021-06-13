Çin'de doğalgaz hattında patlama: 11 ölü

Yetkililer, Hubei'ye bağlı Şıyen kentindeki bir yerleşim yerinde yerel saatle 06.30'da doğalgaz hattında patlama gerçekleştiğini açıkladı.



Patlamada, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.



Sağlık ekipleri, yaralanan 37 kişi dahil patlamadan etkilenen 144 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.



Arama kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.



Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin'de yetersiz güvenlik önlemleri eleştiri konusu olurken, ülkenin doğusundaki Çingdao şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntı sebebiyle oluşan patlamada 35 kişi, Tiencin kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş ve 798 kişi yaralanmıştı.



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