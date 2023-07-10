Çin'de en hızlı mantı yiyeni ödüllendiren restoran israf karşıtı yasayı ihlal etmekle suçlandı

Çin Yibin ilinde bir restoranın, şehirde en hızlı mantı yiyeni belirlemek için düzenlediği yarışma tepkilere neden oldu.



Yetkililer, müşterilerine ödül karşılığı 108 "çaoşou" veya acılı "vonton" mantıları yemeyi teklif eden restoranı, yiyecek israfı karşıtı yasayı ihlal etmekle suçladı.



1400 DOLARA KADAR CEZA Hakkında soruşturma başlatılan işletmenin sahiplerinin, israfa teşvikten suçlu bulunması halinde 1400 dolara (yaklaşık 36,5 bin lira) kadar ceza alması bekleniyor.



Öte yandan Çin'de 1950-1960 yıllarında 45 milyon kişinin kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.



İsraf karşıtı yasa, aşırı yemek tüketiminin özellikle sosyal medyada teşvik edilmesinin ardından 2021'de yürürlüğe girmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin