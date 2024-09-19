Çin'de evcil hayvan sayısı bebek sayısını geçmek üzere

Çinli gençlerin aile kurmaya isteksiz olması nedeniyle, 2030 yılına kadar evcil hayvan nüfusunun küçük çocuk nüfusunun neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.



Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs’ın Ulusal İstatistik Bürosu verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre, ülkedeki kentsel evcil hayvan nüfusunun bu on yılın sonunda 70 milyonu aşması beklenirken, dört yaş ve altındaki çocuk sayısının ise 40 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

DURUM TERSİNE DÖNDÜ



2017′de durum tam tersiydi; dört yaş ve altı 90 milyon çocuk varken, kentsel alanda yaşayan evcil hayvan nüfusu yaklaşık 40 milyondu.



Raporda, ülkede yeni doğumların 2030 yılına kadar ortalama yüzde 4,2 oranında azalacağı tahmin edildi. Bu düşüşte 20-35 yaş aralığındaki kadın nüfusunun azalması ve genç neslin çocuk sahibi olma isteğinin azalmasının etkili olduğu belirtildi.

MAMA PAZARI 12 MİLYARLIK BİR SEKTÖRE DÖNECEK



2023 itibarıyla Çin’deki evcil hayvan sahiplerinin neredeyse yarısını 23 ila 33 yaş arasındaki kişiler oluşturuyor.



Ülkenin evcil hayvan maması pazarının 2030 yılına kadar 12 milyarlık bir sektöre dönüşmesi bekleniyor.



Raporda ayrıca Çin’de kedi sahipliğinin, köpeklerin büyütülmesi için daha az alana ihtiyaç duymaları nedeniyle köpek sahipliğini geçeceği öngörülüyor.