Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kanadalı işadamı ve girişimci Michael Spavor hakkında Liaoning eyaletinin Dandong Devlet Güvenlik Bürosu, eski diplomat Michael Kovrig hakkında da Pekin Devlet Güvenlik Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.



Spavor’un ve Kovrig’in pazartesi gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Sözcü Lu, soruşturmaları birbirinden bağımsız yürütülen iki kişinin ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklerle bağlantılı olduklarından şüphelenildiğini ifade etti.



Lu, Çin’in ilgili yasaları kapsamında yapılan soruşturmada iki Kanadalının yasal haklarının korunduğunu dile getirerek, Kanada’nın bu konuda bilgilendirildiğini söyledi.



Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Kanadalı işadamı ve girişimci Michael Spavor'un Çinli yetkililer tarafından sorgulandıktan sonra ortadan kaybolduğu kaydedilmişti.



Kanada Küresel İşler Bakanlığı Sözcüsü Guillaume Berube de Çinli yetkililer tarafından sorgulanmasının ardından Spavor'a ulaşamadıklarını, iş adamının nerede olduğu konusunu araştırdıklarını açıklamıştı.



Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Kriz Grubu da 2017'den bu yana Kuzeydoğu Asya danışmanı olan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in 2 gün önce Çin'de gözaltına alındığını duyurmuştu.



Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği ifade ediliyor.



Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lı Yüçıng pazar günü Kanada’nın Pekin Büyükelçisini John McCallum Dışişleri Bakanlığına “acil görüşme” için çağırmış, Mıng’ı serbest bırakması çağrısı yapmıştı. Lı ayrıca aski takdirde Mıng’ın gözaltına alınmasının ciddi sonuçları olacağı ve Kanada’nın tam sorumlu şekilde buna katlanması gerekeceği uyarısında bulunmuştu.

