Çin'de haftalardır kayıp olan Dışişleri Bakanı Qin Gang görevden alındı

Xinhua ajansının haberine göre, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 4. oturumunda alınan kararla Çin Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti.



Komite, bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dışişleri Bakanı Qin'i görevden alarak yerine Vang'ı atadı. Merkez Bankası Başkanı Yi Gang da görevden alındı ve yerine Pan Gongşıng getirildi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise alınan kararları onaylayan başkanlık kararnamesi imzaladı.



Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Qin'in durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



25 HAZİRAN'DAN BERİ KAYIPTI

Çin'in diplomatik temaslarının arttığı bir dönemde bugün görevden alınan Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın 25 Haziran'dan beri halkın karşısına çıkmaması dikkatleri çekiyordu.



Aralık 2022'de Dışişleri Bakanı olarak atanan Qin, 25 Haziran'da Pekin'de Sri Lanka, Rusya ve Vietnam yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

