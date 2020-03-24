Çin’de ‘hanta virüs’ nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti (Hanta virüs nedir?)

Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın haberine göre; Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti ve yapılan testte hanta virus pozitif çıktı. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı.



Haberin ardından ‘hanta virüs’ sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki hanta virüs, corona virus gibi bulaşıcı mı? COVID 19 ile benzerlikleri var mı?



HANTA VİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR



Hanta virus, corona virüsün aksine insandan insana bulaşan bir virus değil. Yapılan araştırmalara göre, bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısıyla temas etmesi gerekiyor. Uzmanlar, sağlıklı bireylerin hanta virüse maruz kaldıklarında HPS (hanta virüs pulmoner sendromu) riski altında olduğunun altını çiziyor.



HANTA VİRÜS NEDENLERİ



HPS, akciğerlere yerleşen ve insandan insana bulaşmayan bir virüs olsa da kişinin kemirgen dışkısına, idrarına veya kuluçka süresindeki larvalara temas ettikten sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunması durumunda bulaşıyor.



Kanada Halk Sağlığı Merkezi’nin araştırma sonucuna göre, hanta virüs yemek ya da tükürük yoluyla da bulaşabiliyor. Sıçan ısırıkları ise hanta virüs için belirtilen bir başka neden.



HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ



HPS’nin oldukça kısa bir kuluçka süresi bulunuyor ve hastalığın semptomları 1-8 hafta arasında yaşanıyor.



Yüksek ateş, yorgunlukk, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, şiddetli baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve kusma ise hanta virüsün en yaygın görülen belirtileri arasında yer alıyor.

CORONA VİRÜS TESTİ YAPILIRKEN NEREDEN NASIL ÖRNEK ALINIYOR? (İZLE)