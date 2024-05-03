Çin'de hapsedilen yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı

Yeni yayınlanan bir rapora göre Çin'de hapis cezası alan yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı. Yazma Özgürlüğü Endeksi, Çin'de yayınlanan içerik nedeniyle 107 kişinin hapiste olduğunu ve birçoğunun "kavga çıkarmakla" suçlandığını söylüyor.

Çin'de hapsedilen yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı

Yeni bir araştırmaya göre 'de hapsedilen yazarların sayısı 100'ü aştı. Bu yazarların neredeyse yarısı sosyal medyada kullandıkları "çevrimiçi ifadeler" nedeniyle hapsedildi.

İfade özgürlüğünü kullandığı için çapında hapsedilen toplam sayısının en az 339 olduğu tahmin edilirken Çin, dünya çapında hapisteki yazarların neredeyse üçte birini oluşturuyor.

TOPLAM SAYININ ÜÇTE BİRİ

Pen America'nın Yazı Özgürlüğü Endenksi'ne göre Çin'de hapsedilen yazar sayısı ilk kez 100'ü aştı.

Yayınlanan açıklamaları nedeniyle Çin'de 107 kişi parmaklıklar ardında bulunuyor. Bu rakam, endeksteki diğer tüm ülkelerden daha fazla.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Çin'de gözaltına alınan gazeteciler ve medya çalışanlarının sayısı gibi diğer veriler de 2020'de bu dönüm noktasını geçti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKARMA SUÇU

Endeks, "çevrimiçi yorumcuyu" blog yazarları ve sosyal medyayı ana ifade platformu olarak kullanan kişiler olarak tanımladı.

Çevrimiçi ifadeleri nedeniyle yetkililer tarafından gözaltına alınan kişiler genellikle "tartışma çıkarmak" şüphesiyle tutuklanıyor; üst düzey siyasi yetkililer bile bu suçlamanın çok belirsiz olduğunu ve polis tarafından keyfi olarak kullanılabileceğini söylüyor.

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