Çin'de hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre Çin'deki yerel bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Henüz saldırının niteliği belirlenemezken ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'de hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğini göre Çin'in güneybatısındaki bir hastaneye düzenlendi.

Henüz saldırının niteliği belirlenemezken, saldırı sırasında hastanede bulunan en az 2 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

Devlet haber ajansı, "Olay saat 13.20 itibariyle yerel bir hastanede meydana geldi. 10'dan fazla kişi yaralandı veya öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabında saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

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