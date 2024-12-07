Çin'de havai fişek deposu patladı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çin'de depodaki havai fişeklerin patlaması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel acil durum yönetim biriminden yapılan açıklamaya göre, Kayfıng iline bağlı Veyşı ilçesinin Çiensun köyünde hava fişek depolanan binada dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi.



Patlama 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.