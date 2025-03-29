Çin'de hemşirelerin bebekleri depremden korumaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi.

Deprem sırasında hemşireler kuvözleri tutup, bebekleri korumaya çalıştı.

Ruili kentinde doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan bebekleri korumaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Hemşire Xiong Jielan, “Deprem bir anda oldu, düşünmeye fırsat bulamadım. Tek düşündüğüm bebeği korumaktı” dedi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da deprem nedeniyle can kaybı bini geçti, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak açıklandı.

Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini açıkladı.

Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti, kan bağışı çağrısı yaptı.

Tayland'da ise ölü sayısı 10'a yükseldi.