Çin'de heyelan: 9 ölü

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.



Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken ilk belirlemelere göre burada yaşayan 9 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişiden haber alınamıyor.



Köyde yaşayan 500'den fazla kişi tahliye edilirken 2 kişinin toprak altından sağ çıkarıldığı bildirildi.



Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürerken soğuk ve karlı havada can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

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