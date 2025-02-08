Çin'de heyelan faciası: 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.