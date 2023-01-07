Çin'de hükümetin Covid-19 politikasını eleştiren sosyal medya hesaplarına sansür

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'dan yapılan açıklamada, "uzmanlara, akademisyenlere ve sağlık çalışanlarına kişisel saldırı içeren", "Covid politikasıyla ilgili kışkırtıcı nitelikteki" 12 bin 854 mesajın incelendiği 1120 hesabın, "topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" geçici veya sürekli kapatıldığı belirtildi.



Şirket, 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan internet platformundaki benzer paylaşımları yapan hesapları soruşturmayı ve içeriklerini kaldırmayı sürdüreceğini ifade etti.



Weibo, tedbir uygulanan hesapların ve paylaşımların içeriğine dair bilgi vermezken yasaklanan popüler hesaplardan bazılarının, Covid-19 politikasına dair meşru eleştirilerin yer aldığı, hakaret ve kışkırtma içermeyen üsluptaki hesaplar olması dikkati çekti.



Hükümetin katı kontrol tedbirlerini ani bir politika değişikliğiyle gevşetme kararı vermesinin ardından, siyasi otoritenin yanı sıra eski politikanın savunucusu sağlık uzmanları da eleştirilerle karşılaşıyor.



Ayrıca tedbirlerin kaldırılmasının ardından salgının hızla yayılması nedeniyle karşılaşılan sıkıntılar nedeniyle hükümetin ve kurumların "hazırlıksız" olduğuna yönelik eleştiriler sosyal medya mecralarında dile getiriliyor.



Yasaklanan hesaplar arasında en fazla takipçiye sahip olanlardan, Hong Kong'a kayıtlı Phoenix New Media şirketinin Başkan Yardımcısı Liu Çun'un 12 milyon kişinin takip ettiği Weibo hesabı oldu. Liu, kapatılan hesabında, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımda ilaç teminindeki sıkıntılara değinerek "Şunu merak ediyorum, neden soğuk algınlığı ilaçları bulunamıyor? Bu (politika değişikliği) daha önce planlanmış olsa üretim ve lojistik bu denli aciz kalmazdı" ifadelerine yer vermişti.



Çin'de sosyal medya, salgın döneminde, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinin toplumda yarattığı hoşnutsuzluğun dile getirildiği en önemli mecra haline gelmişti.



Bir çıkış planı olmadan, mükerrer olarak, belirsiz sürelerle uygulanan tedbirler halkı giderek yorarken hoşnutsuzluk, protestolarla açığa vurulan tepkilere dönüşmüştü.



Çin hükümeti, tepkilerin ardından 2022'nin son ayında sıfır vaka politikasında ani yön değişikliğine giderek tedbirleri gevşeteceğini bildirmişti.



Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından bu kez virüs ülkede hızla yayılırken sağlık sistemi üzerindeki yük artmış, ilaç ve test sıkıntıları baş göstermişti.