Çin'de iki yeni virüs keşfedildi: İnsana bulaşabilir, aşısı yok

Çin'deki yarasalarda, ciddi beyin iltihabı ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilen enfeksiyonlar keşfedildi.



Araştırmacılar, uçan memelilerde insanlar için ölümcül olan Nipah ve Hendra virüslerine yakın iki yeni virüs buldular.

NE İLACI VAR NE DE AŞISI



Uzmanlar, bu virüslerin yerel halka sıçrama potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdiler. Şu anda her iki virüsü de tedavi edecek bir ilaç veya aşı bulunmuyor.



Çalışma için Yunnan Endemik Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü'nden ekip, dört yıl boyunca toplanan 10 türe ait 142 yarasanın böbreklerini analiz etti.



İleri genetik dizileme yöntemi kullanılarak 22 virüs bulundu; bunlardan 20'si daha önce hiç görülmemişti.



Bunlardan en endişe verici olanı, Nipah ve Hendra virüsleriyle yakın akraba olan yeni henipavirüslerdi.

İNSANLARA BULAŞABİLEN VİRÜSLER ENDİŞELENDİRDİ



Virüsler Yunnan'daki köylere yakın meyve bahçelerinin yakınında yaşayan meyve yarasalarında bulundu.



Henipavirüslerin idrar yoluyla yayılabilmesi, meyveler aracılığıyla insanlara bulaşma riskine dair endişeleri gündeme getiriyor.



Yarasalar, daha önce insanlara bulaşmış olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmaların doğal oluşum noktası.

COVID SALGINI DA YARASADAN YAYILMIŞ OLABİLİR



Coronavirüsün yarasalarda ortaya çıkmış ve daha sonra insanlara bulaşarak küresel Covid salgınını tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.



Ancak bazıları bunun bir "laboratuvar sızıntısı"ndan veya ıslak pazarda satılan diğer hayvanlardan kaynaklandığını ileri sürüyor.

CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ



Bilim insanları, insanlara yarasalardan geçen henipavirüslerin ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Araştırmacılar, bu virüslerin insanlara ya doğrudan yarasalarla temas yoluyla ya da yarasa tükürüğü, dışkısı veya idrarıyla kirlenmiş gıda ve su kaynakları üzerinden, genellikle de "ara konak" hayvanlar aracılığıyla bulaştığını açıkladı.

ÖLÜM ORANI ÇOK YÜKSEK



Araştırmacılar, özellikle Nipah virüsüne dikkat çekerek, "Nipah virüsü; akut solunum yetmezliği ve ensefalit gibi ciddi hastalıklara yol açan, ölüm oranı yüzde 35 ila yüzde 75 arasında değişen ölümcül bir patojendir," dedi.

Benzer şekilde, Hendra virüsünün de hem insanlarda hem de atlarda birçok ölümcül salgına yol açtığı, veteriner ölümlerine bile neden olduğu belirtildi.

