Çin'de ilginç olay: Uçakta tuvaleti ararken tahliye kaydırağını açtı

Çin'de ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla şişme tahliye kaydırağını açtı. Uçak tahliye edilirken, yolcu gözaltına alındı.

Çin'de ilginç olay: Uçakta tuvaleti ararken tahliye kaydırağını açtı
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'de Air China hava yolu şirketine ait uçakta 4 Temmuz'da ilginç bir olay yaşandı.

Quzhou'dan Chengdu şehrine gidecek CA2754 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta ilk kez uçağa binen bir yolcu henüz pistte kalkışı bekleyen uçakta tuvaleti ararken yanlışlıkla acil çıkış kapısındaki şişme tahliye kaydırağını açtı.

YOLCULARA 400 YUAN TAZMİNAT ÖDENDİ

Quzhou Havalimanı'nda meydana gelen olayın ardından uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi. Uçuşun iptal edilmesinin ardından yolcuların hava yolu şirketi tarafından otellere yerleştirildiği ve etkilenen yolculara 400 yuan tazminat ödendiği belirtildi.

KADIN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Kimliği açıklanmayan kadın yolcu, polis tarafından gözaltına alındı.

Yolcunun izinsiz olarak şişme kaydırağı açması nedeniyle 200 bin yuana (yaklaşık 27 bin 488 euro) kadar para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

Nisan ayında New York'a Delta Havayolları'na ait bir uçakta da benzer bir olay yaşanmış kalkıştan kısa bir süre sonra tahliye kaydırağı açılan havalimanına dönmek zorunda kalmıştı.

Haziran 2017'de ise Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanında bir yolcu, yanlışlıkla tahliye kaydırağını açmış ve polis tarafından 12 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.

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