Çin'de internet pazarı büyüyor

Çin'de internet yayın pazarı hızla büyüyor.



Çin’de internet üzerinden görsel ve işitsel uygulamaların kullanımına dair bir araştırma raporu yayımlandı.



Rapora göre, video, podcast, canlı yayın gibi uygulamaları kullananların sayısı 1 milyar kişiyi aştı.



Pazarın piyasa büyüklüğü de ilk kez 1 trilyon yuanı yani 141 milyar doları geçti.



Ülkede mobil internet kullanıcıları internette ortalama 7 saat 15 dakika geçiriyor.



Video uygulamalarında ise kişi başı 3 saat 7 dakika harcanıyor.



Kısa video hesaplarının sayısı 1 milyar 550 milyonu bulurken,, canlı yayın yapan sunucuların sayısı 15 milyonun üzerinde.



Çin'in kırsal bölgelerinde de internet yayını kullanımı yaygınlaşıyor.



Video, podcast uygulamalarını kullananların üçte biri bölümü kırsal bölgelerde yaşıyor.



Bu bölgelerdeki kullanıcı sayısı 320 milyona yakın.



NASA, Ay için yeni bir saat geliştirecek Haberi Görüntüle