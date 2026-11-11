Çin'de iş makinesiyle devlet binasını basan sürücü ortalığı birbirine kattı

Yerel medyadaki haberlere göre yerleşkedeki 1 numaralı binanın meydan merdivenleri tamamen kırılırken, aynı binanın arka cephesi ile çevredeki diğer bloklar ve ek yapılarda da hasar oluştu.

Toplamda en az altı yapının zarar gördüğü merkezde polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yeri incelemesi yaptı ve delil topladı.

Saldırı nedeniyle aksayan işlemler, bazı gişelerin yerel saatle 15.00 sularında yeniden açılmasıyla normale döndü.

TAZMİNAT KRİZİ Mİ YOKSA ÖDENMEYEN ALACAKLAR MI?

Olayın perde arkasına ilişkin ise iki farklı iddia öne çıkıyor.

The Online Citizen portalının haberine göre Fengdong Yeni Şehir yönetim komitesinden bir yetkili, Çin medyasına yaptığı açıklamada olayın yerel saayle 11.23'te gerçekleştiğini belirterek, saldırganın yıkılan bir besi çiftliği için ödenen istimlak tazminatını yetersiz bulduğu için bu eylemi yaptığını söyledi.

Yetkili, maddi hasarın boyutunun ise henüz tespit edilmediğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Kullanıcılar, eylemin inşaat işlerinden doğan alacaklarını tahsil edemeyen bir iş makinesi operatörünün protestosu olduğunu ileri sürdü.

Bu iddialara göre, TikTok'un Çin'deki muadili Douyin'de şüpheliye ait olduğu düşünülen bir hesaptan daha önce ödenmeyen ücretlerin tahsili için çok sayıda yardım çağrısı yapıldı.

Söz konusu paylaşımlarda hesap sahibi, "Greenland Xinlicheng" adlı konut projesinde yaptığı hafriyat çalışmalarının parasını 2025 yılından bu yana alamadığını anlattı.

Mağduriyetini merkezi teftiş kurullarına ve halkın şikayetlerini değerlendiren ulusal dilekçe makamlarına defalarca iletmesine rağmen sonuç alamadığını belirten kullanıcının bu iddialarına, emniyetin resmi açıklamasında hiç değinilmedi.