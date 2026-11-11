Çin'de iş makinesiyle devlet binasını basan sürücü ortalığı birbirine kattı
11.11.2026 15:30
Çin'in Şian kentinde iş makinesiyle devlet binasına giren 47 yaşındaki sürücü, en az altı yapıda hasara yol açtıktan sonra yakalandı.
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an'da, 47 yaşındaki bir şahıs kullandığı iş makinesini devlet binasının üzerine sürdü.
İş makinesiyle binanın giriş tabelasını yerinden söken ve ön merdivenleri parçalayan şüpheliyi polis olay yerinde gözaltına aldı.
Xi'an emniyetinin verdiği bilgilere göre 9 Kasım sabahı yerel saatle 11.00 sularında yaşanan olayda yaralanan olmadı.
Çin'de vatandaşların ve işletmelerin ruhsat, tescil ya da diğer bürokratik işlemlerini tek çatı altında yürüttüğü kamu hizmet merkezi, öğleden sonra yeniden mesaiye başladı.
EMNİYET OLAYI DOĞRULASA DA NEDENİNİ AÇIKLAMADI
BBC kanalının haberine göre Xi'an Emniyet Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada şüphelinin yalnızca Hu olan soyadını paylaştı.
Hu'nun iş makinesiyle kamu binalarına kasten zarar verdiğini belirten emniyet yetkilileri, şüpheli hakkında Çin hukukunda soruşturma aşamasındaki gözaltı ve adli kontrol uygulamalarını kapsayan "cezai zorlama tedbirleri" uyguladı.
Ancak polisin açıklamasında Hu'nun binayı neden hedef aldığına dair herhangi bir bilgi yer almadı.
YERLEŞKEDEKİ EN AZ ALTI YAPIDA HASAR OLUŞTU
Çin basını, saldırının Şian'ın çeperindeki yeni kalkınma bölgesi Xi'an'da faaliyet gösteren Fengdong Yeni Şehir kamu hizmet merkezinde yaşandığını duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kepçe kolu havada kalan ekskavatörün ana girişin hemen önünde durduğu ve devasa giriş tabelasının büyük bir kısmını koparıp yere düşürdüğü görülüyor.
Yerel medyadaki haberlere göre yerleşkedeki 1 numaralı binanın meydan merdivenleri tamamen kırılırken, aynı binanın arka cephesi ile çevredeki diğer bloklar ve ek yapılarda da hasar oluştu.
Toplamda en az altı yapının zarar gördüğü merkezde polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yeri incelemesi yaptı ve delil topladı.
Saldırı nedeniyle aksayan işlemler, bazı gişelerin yerel saatle 15.00 sularında yeniden açılmasıyla normale döndü.
TAZMİNAT KRİZİ Mİ YOKSA ÖDENMEYEN ALACAKLAR MI?
Olayın perde arkasına ilişkin ise iki farklı iddia öne çıkıyor.
The Online Citizen portalının haberine göre Fengdong Yeni Şehir yönetim komitesinden bir yetkili, Çin medyasına yaptığı açıklamada olayın yerel saayle 11.23'te gerçekleştiğini belirterek, saldırganın yıkılan bir besi çiftliği için ödenen istimlak tazminatını yetersiz bulduğu için bu eylemi yaptığını söyledi.
Yetkili, maddi hasarın boyutunun ise henüz tespit edilmediğini kaydetti.
Sosyal medya kullanıcıları ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Kullanıcılar, eylemin inşaat işlerinden doğan alacaklarını tahsil edemeyen bir iş makinesi operatörünün protestosu olduğunu ileri sürdü.
Bu iddialara göre, TikTok'un Çin'deki muadili Douyin'de şüpheliye ait olduğu düşünülen bir hesaptan daha önce ödenmeyen ücretlerin tahsili için çok sayıda yardım çağrısı yapıldı.
Söz konusu paylaşımlarda hesap sahibi, "Greenland Xinlicheng" adlı konut projesinde yaptığı hafriyat çalışmalarının parasını 2025 yılından bu yana alamadığını anlattı.
Mağduriyetini merkezi teftiş kurullarına ve halkın şikayetlerini değerlendiren ulusal dilekçe makamlarına defalarca iletmesine rağmen sonuç alamadığını belirten kullanıcının bu iddialarına, emniyetin resmi açıklamasında hiç değinilmedi.