Çin'in Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı.

Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.