Çin'in Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı.
Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı: 10 ölü, 16 yaralı
DHADünya
Çin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, kalabalığın arasına daldı. Kazada 10 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı.
Çin'in Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı.