Çin’de karantina otobüsü devrildi: 27 ölü

Çin'de Covid-19 ile enfekte insanları karantina tesisine taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi öldü. Guizhou eyaletinde meydana gelen olayda 20 kişi de yaralandı.



Söz konusu kaza, Pekin'in "sıfır Covid" politikasını eleştirenlerin öfkesine yol açtı. Çin’in sıkı Covid-19 politikaları nedeniyle, birkaç vaka şehir çapında bir sokağa çıkma yasağını tetikleyebiliyor.

OTOBÜS YÖNETMELİĞİ İHLAL ETTİ



Bununka birlikte, kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Çin yönetmeliklerine göre, yolcu otobüslerinin 02:00 ile 05:00 saatleri arasında otoyolda kullanılmasına izin verilmiyor. Ancak kaza Pazartesi yerel saatle 02:40'ta meydana geldi. Bu da otobüsün, yönetmeliği ihlal ettiğini gösteriyordu.



Çin’in sıkı Covid-19 politikaları nedeniyle birkaç vaka şehir çapında bir sokağa çıkma yasağını tetikleyebiliyor.

Diğer taraftan, kurbanlardan birinin kızı olduğunu iddia eden bir kadın,sosyal medyada annesinin ölümünü "kabul edemediğini" belirten bir paylaşım yaparak şunları yazdı:



"Annem yarım ay evde kaldı. Sadece PCR testleri için dışarı çıktı. Ama aniden karantinaya alındı ​​ve öldü."



Bazı kullanıcılar ise karantina tesislerine otobüsle götürülme konusundaki tatsız deneyimlerini anlattı. Biri, onlarca yolcunun, karantina oteline gelene kadar yemek yemesine, tuvalete gitmesine, camları açmasına, klimayı açmasına izin verilmeden 12 saat arayla bir otobüse sıkıştırıldığını söyledi.



Öte yandan, dünyanın geri kalanı Covid-19 ile yaşamaya çalışırken, Çin hala virüsle mücadeleyi hemen hemen her şeyin üzerinde tutan tek büyük ekonomi olarak kaldı.