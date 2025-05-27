Çin’de kimyasal fabrikasında patlama: 3 kilometre ötedeki deponun camları patladı

Çin doğusundaki Şantung bölgesinde bir kimyasal fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, patlama, bugün yerel saatle öğlen saatlerinde meydana geldi. Patlamanın yaşandığı bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Patlama o kadar güçlüydü ki fabrikaya 3 kilometre mesafedeki bir deponun camları patladı.

Bölgede yaşayan ancak kimliğinin verilmesini istemeyen bir kişi, patlama sebebiyle evinin de sarsıldığını anlattı. Ne olduğunu anlamak için pencereye gittiğini belirten adam, 7 kilometre ötedeki fabrikanın olduğu bölgeden siyah dumanların yükseldiğini gördüğünü belirtti.



Patlama, Weifang kentindeki Gaomi Youdao isimli kimyasal fabrikasında meydana geldi. Söz konusu fabrikada tarım ilaçlarının yanı sıra tıbbi kullanım için kimyasalların da üretildiği belirtildi. Resmi kayıtlara göre, fabrikada 500’den fazla kişi çalışıyor.



CCTV, patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Fakat Çin makamları olası ölüm ve yaralanmalar hakkında açıklama yapmadı. Yerel itfaiye servisi, olay yerine 230’un üzerinde itfaiye çalışanı sevk etti.

