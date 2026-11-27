Çin'de Komünist Parti'nin üst düzey yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması
27.11.2026 13:53
Çin'in finans merkezi Şanghay'ın Komünist Parti Sekreteri Chen Jining, "disiplin ve yasaların ciddi ihlali" şüphesiyle soruşturma altına alındı.
Çin'in en önemli ticaret ve finans merkezi Şanghay'da Komünist Parti Sekreteri Chen Jining hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Yolsuzlukla mücadele birimi, 2022'den bu yana görevi yürüten ve bir dönem gelecekteki üst düzey yönetim kadroları arasında gösterilen Chen'in "disiplin ve yasaların ciddi ihlali şüphesiyle" incelemeye alındığını duyurdu.
10 yıl boyunca İngiltere'de eğitim gören ve çalışan çevre bilimci Chen, belediye başkanlığının da üzerinde yer alan ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yedi üyeli en üst karar organı Politbüro Daimi Komitesi'ne geçişte basamak sayılan bir koltukta oturuyordu.
Son 10 Şanghay parti sekreterinin sekizi Politbüro Daimi Komitesi'ne girerken, bu isimlerden Jiang Zemin ve Xi Jinping devletin zirvesine, Zhu Rongji ve Li Qiang ise başbakanlığa yükseldi. Başkent Pekin aynı dönemde hiçbir devlet başkanı çıkaramazken, yalnızca birkaç parti yöneticisini Daimi Komite'ye taşıyabildi.
Londra'daki King's College bünyesindeki Lau Çin Enstitüsü Direktörü Kerry Brown, Reuters ajansına verdiği demeçte, Çin siyasetindeki temel kurallardan birinin "zirvedeki koltuğun olası halefi gibi görünmemek" olduğunu belirtti.
Chen'in görevden alınmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran Brown, "Belki de en büyük sorun, pek çok kişinin ondan olası bir veliaht olarak söz etmesiydi" değerlendirmesini yaptı.
Geçmişte halef olarak anılan pek çok ismin (Xi'nin selefi Hu Jintao hariç tutulabilecek bir istisna olmak üzere) zamanla tasfiye edildiğini hatırlatan Brown, "Görünüşe göre bu durum hiçbir zaman iyi bitmiyor" dedi.
Brown, Çin siyasetinde ayakta kalan isimlerin "göze batmamak, etkili olmak ve tehdit oluşturmamak için elinden geleni yapan yetkililer" olduğunu vurguladı.
Yolsuzlukla mücadele birimi, 2022'den bu yana görevi yürüten ve bir dönem gelecekteki üst düzey yönetim kadroları arasında gösterilen Chen'in "disiplin ve yasaların ciddi ihlali şüphesiyle" incelemeye alındığını duyurdu.
2006'DA BENZER SÜREÇ Xİ'NİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI
Son 40 yılda Şanghay'ın parti liderleri arasında Politbüro Daimi Komitesi'ne yükselemeyen yalnızca iki isim oldu: Chen Jining ve Chen Liangyu.
2006 yılında emeklilik fonu yolsuzluğu davası kapsamında görevden alınan Chen Liangyu, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından dönemin Şanghay Belediye Başkanı ve şimdiki Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng birkaç ay vekaleten görevi üstlenmiş, Mart 2007'de ise koltuğa Xi Jinping oturmuştu.
Xi, Şanghay'da yalnızca yedi ay kaldıktan sonra Ekim 2007'deki parti kongresinde doğrudan Politbüro Daimi Komitesi'ne yükselmiş ve 2012'deki kongrede Çin'in en üst düzey lideri olmuştu.
Berlin merkezli düşünce kuruluşu MERICS'in kıdemli analisti Daria Impiombato ise gelecek yıl yapılacak ve Xi'nin beş yıllık yeni bir dönem daha almasının beklendiği kongre öncesinde tarihsel benzerliklerin sınırlı kalabileceği görüşünde.
Terfi süreçlerinin artık daha karmaşık ve öngörülemez hale geldiğini söyleyen Impiombato, "Chen Jining'in yerini alacak kişinin önündeki yol kesin hatlarla çizilmiş değil" dedi.
Üst düzey generallerin tasfiyesi nedeniyle ordu komuta kademesindeki boşluklara dikkat çeken Impiombato, "Xi, planları tam olarak işlemeden liderlik kadrosunda büyük boşluklar bırakmaktan çekinmediğini gösterdi" diye konuştu.
Şanghay'da selefi Gong Zheng'in istifasının ardından eylül ayında göreve atanan 54 yaşındaki Belediye Başkanı Zhu Zhongming, kentteki en yüksek rütbeli aktif yetkili konumunda yer alıyor.
Son 40 yılda Şanghay'ın parti liderleri arasında Politbüro Daimi Komitesi'ne yükselemeyen yalnızca iki isim oldu: Chen Jining ve Chen Liangyu.
ÇİN'DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAMPANYASI ÜST DÜZEY KADROLARA YAYILIYOR
Xi Jinping'in 2012 sonunda iktidara gelmesiyle başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyası, hem üst düzey yöneticileri hem de alt kademe bürokratları hedef alarak Kültür Devrimi'nden bu yana en geniş çaplı tasfiye sürecine dönüştü.
2025'ten bu yana ÇKP'nin 24 üyeli Politbüro organındaki dört isim soruşturmalar nedeniyle görevden alındı veya kenara itildi.
Bu kapsamda Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Zhang Youxia, Ocak 2026'da yolsuzluğun yanı sıra siyasi sadakatsizlik ve hizipçilik suçlamalarıyla soruşturulup ağustosta görevden alındı.
Eski Sincan Parti Sekreteri Ma Xingrui "aile yolsuzluğu" ve usulsüz atamalar gerekçesiyle temmuzda partiden ihraç edilip kasımda rüşvetten yargılanmaya başlanırken, Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı He Weidong ise Ekim 2025'te partiden ve ordudan çıkarıldı.
Geçen ay düzenlenen ve Merkez Komite'den rekor sayıda, 33 kişinin ihraç edildiği toplantıda parti yönetimi kampanyayı süresiz sürdürme kararı aldı.
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de kasım ayında yurt dışına kaçırılan varlıkların geri alınması ve firarilerin takibi için yeni yasal düzenlemeleri onaylarken, denetçiler kripto para işlemleri ile emekli yöneticilerin geçmiş dosyalarını da incelemeye aldı.