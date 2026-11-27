Çin 'in en önemli ticaret ve finans merkezi Şanghay'da Komünist Parti Sekreteri Chen Jining hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Yolsuzlukla mücadele birimi, 2022'den bu yana görevi yürüten ve bir dönem gelecekteki üst düzey yönetim kadroları arasında gösterilen Chen'in "disiplin ve yasaların ciddi ihlali şüphesiyle" incelemeye alındığını duyurdu.

10 yıl boyunca İngiltere'de eğitim gören ve çalışan çevre bilimci Chen, belediye başkanlığının da üzerinde yer alan ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yedi üyeli en üst karar organı Politbüro Daimi Komitesi'ne geçişte basamak sayılan bir koltukta oturuyordu.

Son 10 Şanghay parti sekreterinin sekizi Politbüro Daimi Komitesi'ne girerken, bu isimlerden Jiang Zemin ve Xi Jinping devletin zirvesine, Zhu Rongji ve Li Qiang ise başbakanlığa yükseldi. Başkent Pekin aynı dönemde hiçbir devlet başkanı çıkaramazken, yalnızca birkaç parti yöneticisini Daimi Komite'ye taşıyabildi.

Londra'daki King's College bünyesindeki Lau Çin Enstitüsü Direktörü Kerry Brown, Reuters ajansına verdiği demeçte, Çin siyasetindeki temel kurallardan birinin "zirvedeki koltuğun olası halefi gibi görünmemek" olduğunu belirtti.

Chen'in görevden alınmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran Brown, "Belki de en büyük sorun, pek çok kişinin ondan olası bir veliaht olarak söz etmesiydi" değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte halef olarak anılan pek çok ismin (Xi'nin selefi Hu Jintao hariç tutulabilecek bir istisna olmak üzere) zamanla tasfiye edildiğini hatırlatan Brown, "Görünüşe göre bu durum hiçbir zaman iyi bitmiyor" dedi.

Brown, Çin siyasetinde ayakta kalan isimlerin "göze batmamak, etkili olmak ve tehdit oluşturmamak için elinden geleni yapan yetkililer" olduğunu vurguladı.