Çin'de kömür madeni kazası: 12 ölü, 13 yaralı

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Jixi şehrindeki Kunyuan kömür madeninde dün işçileri taşıyan vagonlar raydan çıkarak devrildi.

Feci kazada 12 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi de yaralandı. Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.



Çin, sık sık meydana gelen benzer olayların önüne geçebilmek için madenlerde güvenliği artırmaya çalışsa da kazaları önleyemiyor.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Shanxi eyaletinde meydana gelen maden kazasında 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Ağustos ayında yine Shanxi'deki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayında ise Guizhou eyaletindeki kömür madeninde çıkan yangında 16 can kaybı yaşanmıştı.