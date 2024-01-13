Çin'de kömür madeninde facia: 10 işçi öldü

Çin'in Hınan eyaletinde kömür madeninde gaz patlaması sonucu 10 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pingdingşan şehrindeki Tienan Kömür İşletmesine ait madende dün öğle saatlerinde gaz patlaması meydana geldi.



Patlama sırasında madende bulunan 425 işçiden 10'u hayatını kaybederken, 6 işçinin kayıp olduğu belirtildi.



Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

