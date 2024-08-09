Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYORDU

Çin medyası, patlamanın 1 kilometre uzaklıktan hissedilebilen şok dalgasına yol açtığını aktardı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi.



Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.