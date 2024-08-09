Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama

Çin’in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan’daki bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama

’in Ningbo-Zhoushan Limanı’nda Tayvanlı nakliye firmasına ait Liberya bandıralı “YM Mobility” adlı konteyner gemisinde yerel saatle 13.40 civarında şiddetli meydana geldi.

Kameralara yansıyan anlarda, patlamayla birlikte gemideki kargoların dağıldığı, alev ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama - 1

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYORDU

medyası, patlamanın 1 kilometre uzaklıktan hissedilebilen şok dalgasına yol açtığını aktardı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, limanda demirli olan geminin "tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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