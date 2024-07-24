Çin'de kritik görüşme: Ukrayna dışişleri bakanı ziyarete başladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir araya geldi.



Devlet medyası Xinhua'nın bildirdiğine göre Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bugün gerçekleşen görüşmede, her iki taraf da barış çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, gazetecilere ikilinin “Ukrayna krizi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını” söyledi.



Sözcü, “Koşullar ve zamanlama henüz olgunlaşmamış olsa da barışa katkıda bulunan tüm çabaları destekliyoruz ve ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazırız” dedi.



“Çin her zaman krize siyasi bir çözüm bulunmasını destekleme konusunda kararlı olmuştur” diye ekledi.

Kuleba da bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın da “barış, iyileşme ve kalkınma yolunu takip etmek istediğini” söyledi.



Ukraynalı bakan, “Bunların paylaştığımız stratejik öncelikler olduğuna inanıyorum” diyerek, "Rus saldırganlığı barışı yok etti ve kalkınmayı yavaşlattı" ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışı̇şlerı̇ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Kuleba, Çı̇nli mevkidaşına şunu söyledi: “Moskova, iyı̇ nı̇yetle müzakere etmeye hazırsa, Kiev bellı̇ bı̇r aşamada Rusya ile görüşmeye hazır."



Kuleba, Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana Çin'i ziyaret eden ilk üst düzey Ukraynalı yetkili.



Ziyaretin cuma gününe kadar sürmesi planlanıyor.