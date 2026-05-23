Çin'de maden kazası. 8 ölü, 38 işçi göçük altında
23.05.2026 05:21
Çin'de kömür madeninde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. 6 madencinin cansız bedenine ulaşıldı, 38 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir kömür madeninde bu sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 38 işçi göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 201 işçiyi güvenli şekilde çıkardı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da dönem dönem kazalar meydana geliyor.