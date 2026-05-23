Çin'de maden kazası: "En az 90 madenci öldü"

Çin 'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir kömür madeninde bu sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan en az 90 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmalarınınsa devam ettiği belirtildi.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da dönem dönem kazalar meydana geliyor.

Yaşanan maden kazasının 2009'da yaşanan ve 108 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından Çin'deki en ölümcül madencilik felaketi olduğu ifade ediliyor.