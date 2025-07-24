Çin'de madende siyanür atık havuzuna düşen altı üniversite öğrencisi öldü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan altı üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi.



Xinhua ajansının haberine göre, Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketi'ne bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.



Platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesi'nden altı öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.



Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

