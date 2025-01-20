Çin’de ölümcül saldırı düzenleyen iki kişi idam edildi

Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında aracını kalabalığa süren ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 62 yaşındaki Fan Weiqiu ile söz konusu olaydan günler sonra Wuxi şehrinde bir üniversitenin kampüsüne saldırarak 8 kişiyi öldüren ve 17 kişiyi de yaralayan 21 yaşındaki Xu Jiajin’ın bugün idam edildiği açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği 11 Kasım’da olay yerinde gözaltına alınan ve Aralık ayında “kamu güvenliğini tehlikeye atmaktan” suçlu bulunan Fan’ın aldığı idam cezası bir ay sonra yerine getirildi.

Fan’ın gerçekleştirdiği saldırının son yıllarda Çin topraklarında gerçekleştirilen en ölümcül saldırı olduğu ifade ediliyor.

Suçunu 16 Kasım’da tereddüt etmeden itiraf eden Xu, 17 Aralık’ta idam cezasına çarptırılmıştı.



ÜÇÜNCÜ SALDIRGANA ERTELENMİŞ İDAM CEZASI

Söz konusu iki saldırıdan günler sonra ülkenin Hunan eyaletindeki Changde şehrinde yer alan bir ilkokulun önünde araç kalabalığa dalmış, 30 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Huang Wen adlı saldırgan, maddi kayıplar ve ailesi ile yaşadığı tartışmanın ardından öfkesini atmak için aracını kalabalığa sürdüğünü itiraf etmişti.

Huang'a geçen ay verilen ertelenmiş bir idam cezası önümüzdeki 2 yıl içinde başka bir suç işlememesi durumunda ömür boyu hapis cezasına dönüştürülebilir.