Çin’de otoyol çöktü: 24 ölü

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkisi altındaki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü.



Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü belirtildi.

Çökmenin meydana geldiği bölgede toplam 20 aracın ve 54 yolcunun mahsur kaldığı kaydedildi.



Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.



Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi.