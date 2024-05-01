Çin’de otoyol çöktü: 24 ölü

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Çin’de otoyol çöktü: 24 ölü

'in güneyinde şiddetli yağışların etkisi altındaki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü.

Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü belirtildi.

Çökmenin meydana geldiği bölgede toplam 20 aracın ve 54 yolcunun mahsur kaldığı kaydedildi.

Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de

Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

İsrail ana muhalefet lideri: "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti yok"

İsrail ana muhalefet lideri: "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti yok"

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması müzakereleri Kazakistan’da yapılacak

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması müzakereleri Kazakistan’da yapılacak

Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

Yunan öğrencilerden Filistinlilere destek gösterisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...