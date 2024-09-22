Çin'de panda skandalı: Boyanmış köpek olduğunu itiraf ettiler!

Çin'in Guangdong kentindeki "Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti" isimli hayvanat bahçesi yıllardır panda olarak tanıttığı iki hayvanın chow chow cinsi köpekler olduğunu itiraf etti.



Çin'in TikTok'u Douyin’de gündem olan video 1 milyondan fazla görüntülendi.

Hayvanat bahçesinin müdürü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bu köpekler, pandalar olarak boyandı çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası" ifadelerini kullandı. Müdür, köpeklerin büyük bir ziyaretçi akınına neden olduğunu da vurguladı.

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Bu olay, Çin'de hayvanların pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzemek için boyandığı ilk durum değil. Daha önce doğu Jiangsu eyaletindeki başka bir hayvanat bahçesinde de benzer bir skandal yaşanmış ve köpeklerin pandalara benzetilmesi büyük tepki çekmişti. O dönemde de hayvanat bahçesi, eleştirilerin ardından köpekleri boyadıklarını kabul etmişti.



Çin’de bu tür uygulamalar, hem hayvanların sağlığı hem de etik sorunlar açısından ciddi tartışmalara yol açıyor. Ziyaretçiler, hayvanların doğal halleriyle sergilenmesi gerektiğini savunurken, hayvanat bahçelerinin bu tür yanıltıcı uygulamalara başvurmasının güven kaybına yol açtığı belirtiliyor.



Bu skandal, hayvanat bahçelerinin şeffaflık ve etik standartlar konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirirken, hayvan hakları savunucuları da konuyla ilgili daha fazla denetim çağrısında bulunuyor.