Çin'de restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.



Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 22 kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı açıklandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yerel saatle 12.25 sıralarında çıktığı ifade edilen yangının ardından açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.



Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, geçen sene iki yerleşim yerinde yaşanan iki büyük patlamanın sebebi gaz kaçağı olarak açıklanmıştı. Bu patlamalardan biri mart ayında kuzeydeki Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda gerçekleşmiş, iki kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. Diğer patlama ise eylül ayında güneydeki Shenzhen eyaletinde bulunan çok katlı bir binada meydana gelmiş, burada da bir kişi ölmüştü.