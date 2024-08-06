Çin'de şarbon alarmı: 5 insan vakası tespit edildi

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde beş kişinin şarbon hastalığına yakalandığı ve bir sığır çiftliğinin kapatıldığı bildirildi.



Shandong'daki Yanggu ilçesinin hastalık kontrol ve önleme merkezi yaptığı açıklamada, çiftlikteki tüm hayvanların itlaf edildiğini söyledi.

5 ÇİFTLİK ÇALIŞANINDA TESPİT EDİLDİ



Enfekte hayvanlarla doğrudan teması olan beş çiftlik çalışanına kutanöz şarbon teşhisi konulduğu ve izolasyon altında tedavi gördükleri belirtildi.



Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Kutanöz şarbon önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır ve insanlar arasında bulaşması nadirdir" ifadelerine yer verildi.

BAKTERİYİ YUTARAK ENFEKTE OLUNUYOR



Şarbon toprakta doğal olarak bulunan bir bakteridir ve genellikle kontamine toprak, bitki veya su ile temas eden hayvanları etkiler.



Çoğunlukla sığır, katır, koyun, at ve eşek gibi duyarlı otçulları enfekte eder.



Şarbon bulaşıcı değildir ve insanlar sadece bakteriyi yutarak enfekte olabilirler.