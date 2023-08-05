Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 18 kayıp

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu.



Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi.



Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.

SON 140 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI



Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.