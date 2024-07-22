Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 29 kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 29 kayıp

'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar felaketine neden oldu.

Ya'an şehrine bağlı Hanyuan ilçesinde bir nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu en az 40 evde hasar meydana geldi. Bir köyde mahsur kalan 60 kişi ekipler tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı, 29 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sel bölgesinde yaşayan 412 kişi tahliye edildi.

Kayıp kişileri bulmak için insansız hava araçları, arama-kurtarma köpekleri ve detektörlerle kurtarma operasyonu başlatıldı.

KÖPRÜ ÇÖKMESİ SONUCU 15 KİŞİ ÖLDÜ

Shaanxi eyaletinde Cuma günü etkili olan şiddetli yağışlarda ise Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü çöktü.

En az 20 aracın köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Kaybolan en az 30 kişiyi bulmak için bin 630 kişi, 205 araç, 63 gemi ve 6 arama köpeğinin yer aldığı kurtarma operasyonu sürüyor.

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