Çin'de sel felaketi: 30 kişi hayatını kaybetti
Çin'de meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 30'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi.
Çin'in başkenti Pekin'de bir yılda beklenen yağışın neredeyse bir haftada düştüğü belirlendi. Hayatını kaybeden 30 kişinin Pekin'in kuzeyinde meydana geldiği açıklandı.
Şiddetli yağış Pekin'de geçen hafta çarşamba başladı. 80 binden fazla kişi önlem amaçlı tahliye edildi.
Ulaşımda aksamalar meydana geldi. Otoyollar sel nedeniyle kapandı. İletişim altyapısında da hasar meydana geldi.
140'a yakın köy elektriksiz kaldı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı.
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