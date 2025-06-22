Çin'de sel tehlikesi: Binlerce kişi tahliye edildi

Çin’in Hunan eyaletinin kuzeybatısındaki Zhangjiajie ve Changde şehirleri ile Xiangxi Tujia ve Miao özerk illerinde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 milimetreyi aştığı bildirildi.



Eyalet Meteoroloji Bürosu, fırtına uyarı düzeyini 3’üncü seviyeden 2’nci seviyeye, Acil Durum Yönetimi Komisyonu da sel alarmını 4’üncü seviyeden 3’üncü seviyeye yükseltirken riskli bölgelerde yaşayan 95 bin kişi tahliye edildi.

