Çin'de sellerde çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsah aranıyor

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti şiddetli yağışların ve sellerin etkisi altında.



Guangdong'un Maoming kentinde bulunan bir çiftliği de sel basarken, burada bulunan 70'ten fazla timsah kaçtı.



BÖLGE HALKINA "DIŞARI ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI



Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp Haberi Görüntüle Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlatırken, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.



Yerel basında yer alan videolarda, en az 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun köyü yakınlarında görülüyor.