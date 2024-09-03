Çin'de servis aracı öğrenci ve velileri ezdi: 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde, kontrolden çıkan okul servisi, bir lisenin önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı.

Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Donping kentinde meydana gelen kazada 24 kişi de yaralandı.



Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden beşinin öğrenci, altısının veli olduğu kaydedildi.



Hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

