Çin'de servis aracı öğrenci ve velileri ezdi: 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Şandong eyaletinin Donping kentinde bir servis aracının lise önünde bekleyenlere çarpmasıyla beş öğrenci ile altı veli hayatını kaybetti. 24 yaralıdan birinin durumu ağır.

Çin'de servis aracı öğrenci ve velileri ezdi: 11 kişi hayatını kaybetti

'in kuzeydoğusundaki Şandong eyaletinde, kontrolden çıkan servisi, bir lisenin önünde bekleyen ve velilere çarptı.

Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Donping kentinde meydana gelen kazada 24 kişi de yaralandı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden beşinin öğrenci, altısının veli olduğu kaydedildi.

Hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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