Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Çin'in güneybatısında bulunan Çongçing şehrinde yaşanan şiddetli yağış sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, Çongçing'in 254,6 milimetre yağış aldığını bildirdi.

Yetkililer, bu sayının şehir için rekor seviyede olduğunu belirterek, 4 kişinin şiddetli yağışların yol açtığı "jeolojik felaketler" nedeniyle öldüğünü, 2 kişinin de boğularak yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan yetkililer, dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bölgedeki 15 nehirde su seviyesinin arttığına ve alarm seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

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