Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, Çongçing'in 254,6 milimetre yağış aldığını bildirdi.



Yetkililer, bu sayının şehir için rekor seviyede olduğunu belirterek, 4 kişinin şiddetli yağışların yol açtığı "jeolojik felaketler" nedeniyle öldüğünü, 2 kişinin de boğularak yaşamını yitirdiğini aktardı.



Öte yandan yetkililer, dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bölgedeki 15 nehirde su seviyesinin arttığına ve alarm seviyesine ulaştığına dikkat çekti.