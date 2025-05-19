Çin’de şiddetli yağışlar: 5 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneyindeki Guangdong ve Guangxi eyaletlerinde haftasonu etkili olan şiddetli yağışlarda beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. Yetkililer, ülkenin güneyinde şiddetli yağış, sel ve afetlerin devam edeceği uyarısında bulundu.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guangxi, Guangdong ve kuzeybatıdaki Sincan için yağış uyarısı yaptı, yağışların pazartesi günü de devam edeceği belirtildi.



Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, Zhejiang, Fujian, Guangdong ve Guangxi’nin bazı bölgeleri için dağlık bölgelerde sel yaşanabileceğine işaret eden sarı uyarı verildi.



Meteoroloji verilerine göre, Çin, 2024 yılında kayıtlara geçen en sıcak seneyi yaşamıştı. Bu, ülkenin yaşadığı üst üste en sıcak ikinci yıl olmuştu. Geçen sene görülen sıcak havalara güçlü fırtınalar ve yağışlar da eşlik etmiş, bunu elektrik kullanımındaki artış izlemişti.



Devlet kanalı CCTV’nin haberine göre, Çin’in Sincan bölgesi de dahil olmak üzere bazı bölgelerde yağışların yarın da sürmesi bekleniyor.