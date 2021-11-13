Çin'de solunum yoluyla aşılama

Covid-19'a karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı, bir fuarda tanıtıldı.

Haberler - NTV Haber 13.11.2021 - 16:56

Çin'de solunum yoluyla aşılama

Dünyanın ilk solunabilir aşısı 'de bir fuarda tanıtıldı.

Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Çin'in Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

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