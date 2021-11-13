Çin'de solunum yoluyla aşılama

Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin'de bir fuarda tanıtıldı.



Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

Aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.

Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

