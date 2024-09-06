Çin'de tayfun paniği: 400 bin kişi tahliye edildi

Geçtiğimiz günlerde Filipinler'de etkili olan ve can kayıplarına neden olan Yagi tayfununun bugün Çin’e ulaşacağı açıklandı.

Bu yılın en şiddetli tayfunu olması beklenen Yagi tayfununun, akşam saatlerinde ülkenin popüler turistik Hainan Adası'nı vurması bekleniyor. Çin, tayfun nedeniyle çeşitli önlemler alarak tren seferlerini ve uçuşları askıya aldı. Ülkede 400 bin kişi de tahliye edildi.

Ülkenin güney kesimlerinde okullarda eğitime ara verilirken Hainan’da tüm turistik mekanların kapatılması talimatı verilip bölge halkına şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanları, Yagi tayfununun Hainan ve Guangdong’da yıkıcı tahribata yol açabileceğini duyurdu. Öte yandan dünyanın en uzun deniz geçişi olan ve Hong Kong'u Makao ve Guangdong eyaletindeki Zhuhai'ye bağlayan ana köprü de kapatıldı.



VİETNAM'DA 4 HAVALİMANI KAPATILDI

Yagi tayfununun yarın akşam saatlerinde ise Vietnam’ın kuzeyine ulaşması bekleniyor. Vietnam’da da tayfun öncesi çeşitli önlemler alınırken, ordu 460 bin asker ve polisini tayfun ile mücadele için görevlendirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan 4 havalimanı yarın için kapalı olacak.

Vietnam Tarım Bakanı Yardımcısı Nguyen Hoang açıklamasında, ülkede etkili olması beklenen tayfunun "sosyo-ekonomik kalkınması için çok önemli" bölgeleri vurabileceği konusunda uyararak "Dikkatsizlik feci hasarlara yol açabilir" dedi.

Filipinler’de etkili olan Yagi tayfununda 13 kişi hayatını kaybetmişti.