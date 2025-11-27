Çin’de tren kazası: 11 ölü
27.11.2025 07:47
AP
Reuters
Çin’in Yunnan eyaletinde test treni, raylarda çalışan işçilere çarptı. 11 demiryolu işçisi hayatını kaybetti.
Çin’in güneyindeki Yunnan eyaletinde, katliam gibi tren kazasında 11 kişi öldü.
Kunming kenti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre facia, bugün Luoyang Kasabası Tren İstasyonu’nda sismik ekipman testi sırasında meydana geldi.
Test treni raylarda çalışan işçilere çarptı. Olayda 11 demiryolu işçisi hayatını kaybetti, 11'i ise yaralandı.